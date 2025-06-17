В Кремле оценили слова Трампа об исключении России из G8

Песков: в Кремле согласны со словами Трампа, что исключение РФ из G8 — ошибка

В Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение Российской Федерации из G8 было ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы согласны с Трампом, это была ошибка, когда исключили Россию из «восьмерки»». Сейчас для нас «семерка» потеряла прикладное значение, учитывая сокращение доли стран «семерки» в мировой экономике. На фоне формата «двадцатки» (G20 — прим. ред.) «семерка» выглядит блекло и бесполезно», — сказал представитель Кремля.

16 июня Трамп на полях саммита «Большой семерки» в Канаде заявил, что исключение России из объединения «было очень большой ошибкой». Политик отметил, что в G7 много говорят о России, однако ее нет за столом переговоров, что «уменьшает возможность достижения договоренностей», в частности по Украине.

Трамп добавил, что он является единственным западным лидером, с которым общается Путин. Американский лидер высказал мнение, что это свидетельствует о том, что президент России «был оскорблен» из-за исключения РФ из G8.

Ранее в МИД России заявили, что результатом заседания G7 стала констатация ущерба из-за санкций.