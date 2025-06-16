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Разведчики узнали о подготовке новых «изощренных провокаций» против РФ

СВР: Украина и Европа готовят изощренные провокации против РФ
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Global Look Press

Украина на фоне проблем на фронте и морального истощения населения в тылу намерена наращивать диверсионную и террористическую деятельность против РФ. «Изощренные провокации» Киева готовятся совместно с Европой, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, пишет ТАСС.

«Украина и Европа готовят изощренные провокации против России», — говорится в сообщении.

По информации СВР, главным заказчиком «гнусных провокаций и терактов» против РФ является Великобритания. Российские разведчики отметили, что Киев стал для «коварного Альбиона» идеальным исполнителем и «с радостью выполняет всю грязную работу».

По мнению СВР, основная цель этих провокаций — добиться эскалации украинского конфликта и сорвать российско-американский переговорный процесс.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для России важно не поддаваться на провокации Киева, которые нацелены на срыв мирных переговоров и продолжение вооружения.

Министр также отметил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от перемирия на 2-3 дня, которое предложила российская делегация в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня, является «грубейшей ошибкой».

Ранее в Совфеде оценили способность Европы поддержать Украину финансами вместо США.

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