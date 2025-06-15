Госдеп призвал всех американцев немедленно покинуть Иран

Граждане США не должны ехать в Иран «ни по какой причине» и должны незамедлительно покинуть Исламскую Республику, если они там находятся. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В Госдепе отметили, что не имеют консульских и дипломатических контактов с Ираном, а интересы американцев в республике представляет посольство Швейцарии. В ведомстве сообщили, что делающие могут уехать из Ирана по суше через границу с Арменией, Турцией и Азербайджаном.

«Правительство США не может гарантировать вашу безопасность, если вы решите уехать, используя эти варианты. Вам следует уезжать только в том случае, если вы считаете, что это безопасно», — подчеркивается в заявлении американского ведомства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Израиле назвали верховного лидера Ирана целью своих ударов.