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Россиянам рекомендовали покинуть Израиль до нормализации обстановки

Посольство РФ рекомендует россиянам покинуть Израиль до нормализации обстановки
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Maya Levin/Reuters

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов рекомендовал россиянам покинуть страну до нормализации обстановки. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат назвал ситуацию в стране «нервозной», поэтому он рекомендовал всем россиянам покинуть Израиль.

«Опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная», — поделился Викторов.

Он добавил, что несколько десятков россиян уже покинули страну.

До этого в генконсульстве РФ в Дубае заявили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке затронуло процесс возвращения российских паломников.

В дипмиссии подчеркнули, что перебои в авиасообщении ОАЭ затронули порядка 10 тысяч россиян, большинство из которых уже вылетели из страны, остаются вопросы по приблизительно 3 тысячам человек.

В консульстве подчеркнули, что все паломники, совершавшие хадж, находятся в безопасности. Сейчас предпринимаются меры по их возвращению в Россию.

Ранее Иран назвал условие прекращения атак по Израилю.

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