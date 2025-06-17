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В МИД РФ назвали главный результат заседания G7

Захарова: результатом заседания G7 стала констатация ущерба из-за санкций
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Shutterstock

Констатация многомиллиардного ущерба из-за санкций против РФ — основной итог заседания «Большой семерки» (G7). Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главным результатом заседания «семерки» стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции — зафиксирован самострел», — сказала она.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня в Канаде. Агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита. Вместо единого итогового документа участники могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, уточнили журналисты.

Кроме того, участники саммита намерены обсудить ужесточение антироссийских санкций. Президент США Дональд Трамп на этой встрече присутствовать не будет.

Ранее лидеры G7 назвали Иран источником нестабильности на Ближнем Востоке.

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