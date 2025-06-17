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Лидеры стран G7 назвали Иран источником нестабильности на Ближнем Востоке

Лидеры стран G7 призвали к разрешению кризиса в Иране и на Ближнем Востоке
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Hannes P Albert/Global Look Press

Руководители стран «Большой семерки» (G7) по итогам саммита в Канаде заявили о поддержке Израиля, при этом Иран они охарактеризовали как источник нестабильности и террора на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Guardian.

Также политики в совместном итоговом заявлении подчеркнули, что Исламская Республика никогда не должна обладать ядерным оружием.

Западные лидеры подтвердили свою приверженность миру и стабильности в ближневосточном регионе, при этом заявив в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​своей поддержке Израиля и отметив, что эта страна «имеет право на самооборону».

Политики призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке после разрешения иранского кризиса, в том числе к прекращению огня в секторе Газа.

Согласно информации The New York Times, итоговое заявление на саммите G7 подписано всеми семью лидерами, включая президента США Дональда Трампа, покинувшего мероприятие досрочно на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее представители Ирана назвали условие для возобновления переговоров с США.

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