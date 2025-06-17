«Готовятся к эскалации»: США перебрасывают силы из-за конфликта Израиля и Ирана

Вооруженные силы США перебрасывают в Европу «большое количество» самолетов-заправщиков, чтобы дать американскому лидеру Дональду Трампу возможность для маневра на фоне эскалации между Израилем и Ираном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, собеседники заявили, что американский авианосец «Нимиц» направляется на Ближний Восток. «Нимиц» может вместить 5000 человек личного состава и более 60 самолетов, включая истребители, говорится в тексте.

Как пишет Reuters, Соединенные Штаты значительно усиливают свою авиацию для потенциально длительных операций на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.

«Внезапное развертывание на востоке более двух десятков танкеров ВВС США — это не обычное дело. Это четкий сигнал стратегической готовности. Независимо от того, идет ли речь о поддержке Израиля, подготовке к дальним операциям, логистика имеет ключевое значение, этот шаг показывает, что США готовятся к быстрой эскалации, если напряженность в отношениях с Ираном выйдет за рамки», — заявил эксперт Эрик Схоутен в беседе с агентством.

До этого Associated Press писало, что Дональд Трамп формирует публичную позицию в пользу прямого участия Вашингтона в конфликте между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в США заговорили о силовом вмешательстве в конфликт Израиля и Ирана.