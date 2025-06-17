Зеленскому предложили новое место для переговоров с Россией

Вице-канцлер Баблер предложил Зеленскому Австрию для переговоров с Россией

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому выбрать Австрию в качестве места для следующего раунда переговоров с Россией. Об этом пишет австрийское издание EXXpress.

«‎Как нейтральная страна, Австрия была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной», — сказал он.

По словам Баблера, Вена имеет давнюю традицию дипломатических отношений. Представитель государства также напомнил, что в Вене находится штаб-квартира ООН в Европе.

16 июня Зеленский впервые сначала специальной военной операции (СВО) на Украине прибыл в Вену и встретился с главой Австрии Александром Ван дер Белленом. По информации украинского издания «Страна.ua», на фоне прибытия Зеленского с женой Еленой перекрыли центр Вены.

Председатель Австрийской партии свободы (FPO) и глава крупнейшей парламентской фракции Герберт Кикль выразил недовольство в связи с приездом Зеленского в Австрию. Он считает, безответственным приглашать президента, государство которого находится в состоянии войны, когда многие страны выступают за мирные переговоры.

Ранее СМИ рассказали, как Зеленский бросил под дождем свою жену в Вене.