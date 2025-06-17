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Трамп высказал Макрону свое мнение о проекте санкций против России

Макрон: Трамп ответил относительно положительно о проекте санкций против России
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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что от американского президента Дональда Трампа поступили «в основном положительные» сигналы относительно продвижения законопроекта о санкциях против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — заявил Макрон.

До этого премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен объявить о введении новых санкций в отношении России и призвать союзников усилить экономическое давление на РФ.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Дональд Трамп должен применить санкции против России, чтобы заставить Москву участвовать в переговорах. Зеленский акцентировал внимание на том, что, по его мнению, Москва «не воспринимает ничего, кроме силы», и что у Соединенных Штатов есть возможность продемонстрировать эту силу. Он выразил надежду, что в Вашингтоне это осознают.

Ранее генассамблея ООН провозгласила 4 декабря Международным днем борьбы с санкциями.

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