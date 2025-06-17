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СМИ сообщили, что Стармер заявил о новых санкциях против России

Sky News: Стармер планирует объявить о новых санкциях против России
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Alastair Grant/Reuters

Премьер Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых антироссийский санкций и призвать союзников Британии усилить экономическое давление на Россию. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на заявление офиса Стармера.

«Ожидается, что Стармер призовет союзников «воспользоваться моментом для усиления экономического давления на РФ», — отмечается в публикации.

В статье говорится, что давление Британии будет усиливаться до тех пор, пока российская сторона не будет готова к «полному» прекращению огня на Украине.

16 июня президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 в Канаде заявил, что не хочет ужесточать санкции в отношении России, надеясь на достижение достигаемых договоренностей по Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп должен ввести санкции против России, чтобы посадить Москву за стол переговоров. Зеленский подчеркнул, что Москва якобы «не понимает ничего, кроме силы», и у США есть эта сила. Он выразил надежду, что в Вашингтоне это понимают.

Ранее в США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России.

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