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Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа

Такер Карлсон: Украина может быть причастна к покушению на Трампа
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Global Look Press

Украина может быть причастна к покушению на президента США Дональда Трампа в прошлом году. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли.

«Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению… на поле для гольфа во Флориде», — подчеркнул он.

До этого Карлсон назвал украинского лидера Владимира Зеленского врагом США.

По словам Карлсона, правительство Зеленского «максимально порочно», поскольку Киев, среди прочего, перепродает американское оружие «сомнительным группировкам».

При этом бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что США необходимо надавить на Украину в целях прекращения конфликта.

Ранее Трамп признался, что заинтересован в мире между РФ и Украиной из-за денег.

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