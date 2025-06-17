Пушков раскрыл позицию Трампа по санкциям против России

Глава Белого Дональд Трамп не желает вводить новые антироссийские санкции, однако может сделать это под давлением в конгрессе. Таким мнением в интервью NEWS.ru поделился председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что в США «возникают люди типа сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Тома Коттона», заявляющие, что «Россия не принимает предложений США, давайте применим санкции».

«Он [Трамп] может уйти в сторону и сказать: «Я соглашусь, хотя не хочу их вводить», — считает Пушков.

При этом он отметил, что Трамп может ввести санкции в отношении России только в том случае, если он сам придет к выводу, что прорыва на переговорном треке не будет.

16 июня Трамп на полях саммита G7 в Канаде заявил, что не хочет ужесточать санкции в отношении России, надеясь на достижение достигаемых договоренностей по Украине.

Ранее в США заявили, что Трамп вскоре «ударит» санкциями по России.