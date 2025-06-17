Трамп выразил уверенность в достижении соглашения по ядерной программе Ирана

Трамп уверен в достижении соглашения с Ираном по его ядерной программе

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил уверенность в достижении соглашения по ядерной программе Ирана. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, сделка будет подписана или что-то произойдет, однако сделка будет подписана. И Иран глупит, не подписывая ее», — сказал он.

Трамп дал понять, что подвижек в дипломатической плоскости между Соединенными Штатами и Ираном можно ожидать в ближайшие дни.

«Иран, по сути, находится за столом переговоров. Они хотят заключить сделку», — добавил глава Белого дома.

Иран сообщил о новой ракетной атаке на объекты в Израиле, которая будет продолжаться до утра. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Посол Ирана в ООН назвал удары по Израилю самообороной. Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня. Трамп же в ночь на вторник заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее покинувшие Иран российские ученые прибыли в Москву.