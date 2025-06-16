В Иране заявили, что заставили средства ПВО Израиля атаковать друг друга

В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что во время новой волны ракетных ударов по Израилю военные КСИР с помощью «новых методов» заставили системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля атаковать друг друга. Заявление приводит агентство Tasnim.

«В ходе этой операции, благодаря применению новых методов и возможностей в (сферах. — «Газета.Ru») разведки и оборудования... многоуровневые оборонные системы командования и управления вражеского... израильского режима... вышли из строя... и стали атаковать друг на друга», — сказано в сообщении КСИР.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Иране рассказали, когда закончатся удары по Израилю.