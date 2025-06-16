На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше пройдет заседание совбеза на тему энергобезопасности

Президент Польши Дуда созвал заседание совбеза на тему энергобезопасности
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Польше 18 июня пройдет заседание совета национальной безопасности, созванное президентом республики Анджеем Дудой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии лидера Польши.

«В среду в 11:00 (12:00 мск. — прим. ред.) в президентском дворце состоится созванное президентом Республики Польша Анджеем Дудой заседание совета национальной безопасности, касающееся энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания члены совбеза также обсудят приоритеты Варшавы на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня.

В апреле польское издание NDP заявило, что Польша и страны Прибалтики, следуя указаниям Евросоюза и США, попали в энергетический кризис. Журналисты напоминали, что Варшава отказалась от российского газа в пользу поставок из США и Австралии. В 2023 году это обошлось стране в 138 миллиардов злотых (около 3 трлн рублей).

В результате цены на электричество и отопление сильно выросли. Отмечается, что счета за энергию для польских семей выросли на 67% по сравнению с 2021 годом.

Ранее в Польше заявили об усталости мира от темы Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами