На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС заявили о продлении санкций против Крыма и Севастополя

Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя на год
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Совет ЕС на год продлил санкции, введенные против Крыма и Севастополя. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте объединения.

«Сегодня Совет принял решение возобновить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2026 года», — отмечается в публикации.

Санкции, которые в настоящее время действуют, были введены в июне 2014 года и предполагают запреты на ввоз в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги. Ограничения распространяются и на экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании.

В ЕС подчеркнули, что не признают присоединение Крыма и Севастополя к РФ и считают это нарушением международного права.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать на переговорах с Россией территориальные вопросы, так как это нарушение украинской конституции. Он подчеркнул, что юридически страна не признает «временно оккупированные территории российскими».

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами