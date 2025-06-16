Трамп допустил заключение сделки между Израилем и Ираном

Трамп: Израиль и Иран могут договориться о прекращении боевых действий

Израиль и Иран могут достичь договоренности о прекращении боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома, сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что две страны заключат сделку. По мнению главы Белого дома, для нее пришло время.

«Но иногда приходится решать дело путем борьбы. Посмотрим, что будет. Я думаю, есть все шансы на то, что будет сделка», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь еврейскому государству в обороне.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.