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В Польше заявили о неприятии жестов доброй воли в отношении Украины

Депутат Пшидач: большинство поляков не хотят «жестов» в сторону Украины
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Shutterstock

Депутат польского сейма Марчин Пшидач заявил, что большинство граждан Польши выступают против поддержки Украины, если Киев не совершит «определенные действия. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня большинство поляков не хотят жестов в сторону Украины. Я убежден, что если бы Украина начала предпринимать определенные действия <...>, тогда мы сможем вернуться к обсуждению того, в каком формате Украина будет куда-то вступать в будущем», — сказал депутат.

По словам Пшидача, Киев мог бы начать с пересмотра своего отношения к истории, отказа от чествования Степана Бандеры и налаживания диалога по экономике. Он также добавил, что схожей точки зрения придерживается избранный президент Польши Кароль Навроцкий.

3 июня Навроцкий обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, выразив надежду на продолжение сотрудничества обеих стран и напомнив о нерешенных проблемах прошлого.

Ранее в Кремле оценили прошедшие в Польше выборы президента.

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