В МИД РФ призвали Иран и Израиль вернуться за стол переговоров

Рябков: в конфликте Ирана и Израиля важно не раскручивать спираль эскалации

В конфликте Ирана и Израиля важно не наращивать эскалацию, а вернуться за переговорный стол. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Нужен не эскалационный путь, не спираль силовая, которая вызывает серьезнейшую тревогу, а проявление здравого смысла и возврат за переговорный стол», — сказал он.

За три дня вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стороны несколько раз обменялись ударами по территориям друг друга.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме.

Ранее в МИД РФ прокомментировали действия Ирана в конфликте с Израилем.