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Эксперт объяснил, выгодна ли для России блокада Ормузского пролива

Энергетик Юшков: блокада Ормузского пролива невыгодна для России
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Bill Foley/AP

Сценарий, при котором Иран заблокирует Ормузский пролив, невыгоден России, поскольку в этом случае в Исламской республике может смениться режим. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Он отметил, что через пролив осуществляется порядка 20-25% мировой торговли нефтью и 20-30% — сжиженным природным газом (СПГ). По его словам, цены на углеводороды взлетят далеко за $100 за баррель. Чтобы разблокировать путь, в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить США и Европа, считает эксперт.

«Москву скорее устраивает нынешняя ситуация, когда есть напряженность и риски сокращения экспорта иранской нефти. Это удерживает цены на довольно высоком уровне. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке оттягивает внимание США от Украины», — добавил Юшков.

14 июня иранский чиновник Исмаил Коусари заявил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива. По его словам, страна «без колебаний» закроет водную артерию в случае соответствующего решения властей. Российский сенатор Алексей Пушков при этом считает, что блокада пролива повысит цены на нефть марки Brent до $130 за баррель.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские военные атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам иранской ядерной программы. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков.

Ранее в Госдуме назвали рост цен на нефть «хорошими новостями» для России.

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