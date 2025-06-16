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Политолог: самая острая фаза конфликта Ирана и Израиля еще впереди

Политолог Ципис допустил вступление Запада в конфликт между Израилем и Ираном
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В конфликт между Израилем и Ираном могут вступить страны НАТО, включая Великобританию и США. Кроме того, западные спецслужбы могут попытаться спровоцировать «цветную революцию» в Исламской республике. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал израильский политолог, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

«Эскалация между Израилем и Ираном еще не достигла самой острой фазы», — считает эксперт.

По его прогнозам, ситуация в ближайшие недели будет только ухудшаться. Он напомнил, что США уже перебрасывают свои силы на базы вблизи Персидского залива, а Пакистан заявляет о военной поддержке Ирана.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские военные атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам иранской ядерной программы. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в США рассказали об отношении Трампа к конфликту Израиля и Ирана.

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