Посольство США в Ираке предупредило американцев о возможных нападениях

Посольство США в Ираке на фоне конфликта Ирана с Израилем предупредило о возможных нападениях на места, где бывают американцы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление дипломатического представительства.

«Посольство США в Багдаде осведомлено о возросшей вероятности проявления насилия или нападений со стороны иностранных террористических организаций на американские предприятия и места, которые часто посещают граждане США», — сказано в публикации.

В дипмиссии призвали всех американских граждан, находящихся в Ираке, избегать мест, часто посещаемых иностранцами, а также любых больших скоплений людей.

Кроме того, посольство США пообещало продолжить оценку ситуации и предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости.

До этого появились кадры из американского дипломатического представительства в Тель-Авиве, поврежденного ударом Ирана. На видео можно увидеть выбитые стекла вместе с рамами после падения иранских ракет неподалеку от здания.

Ранее россиянам рекомендовали покинуть Израиль до нормализации обстановки.