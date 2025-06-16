Эрдоган поздравил всех россиян с прошедшим Днем России

Эрдоган поздравил Путина и всех россиян с отмечавшимся 12 июня Днем России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с отмечавшимся 12 июня Днем России. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

«Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина и всех российских граждан с отмечавшимся 12 июня государственным праздником – Днем России», — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Кроме того стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Турецкий лидер заявил коллеге, что «спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран», ставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока. Эрдоган отметил, что «беззаконие» правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху угрожает международной системе и что ближневосточный регион не может допустить новой войны.

Ранее в Турции рассказали о работе Эрдогана по урегулированию конфликта Израиля и Ирана.