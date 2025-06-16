Посольство Израиля в Москве приостановило работу

Посольство Израиля в Москве приостановило оказание консульских услуг. Об этом в ходе брифинга сообщила израильский посол в России Симона Гальперин, передает ТАСС.

«Мы сегодня, завтра еще не принимаем визитов, консульский отдел еще в данный момент не открыт на прием. Но мы это будем пересматривать ежедневно. И я надеюсь, что достаточно скоро мы сможем возобновить и консульские услуги», — сказала дипломат.

13 июня портал Ynet сообщил, что часть посольств Израиля будет закрыта на фоне удара по Ирану. По его данным, израильские дипмиссии были приведены в состояние максимальной готовности. Силовые структуры принимающих стран попросили усилить меры по охране посольств из-за опасений о возможных демонстрациях и протестах.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол заявила, что Израиль не ставит сроков окончания операции против Ирана.