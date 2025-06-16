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Европейские дипломаты заявили, что страны G7 не смогут поддержать Украину

Politico: страны «Большой семерки» не смогут поддержать Украину на саммите
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Hannes P Albert/Global Look Press

Сторонники Украины в «Большой семерке» (G7) не рассчитывают, что на саммите в Канаде страны поддержат Украину и усилят давление на Россию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, среди сторонников Украины почти никто не верит в скоординированные усилия по давлению на Россию или поддержке Киева на саммите G7.

Согласно материалу издания, европейские лидеры и некоторые американские законодатели, включая сенаторов-республиканцев Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и демократа Ричарда Блюменталя, выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Однако президент США Дональд Трамп, по-видимому, не поддерживает эту идею.

Кроме того, в Европе полагают, что американский лидер не поддержит инициативу сенаторов о введении новых санкций против России. Законопроект предусматривает, в частности, повышение импортных пошлин на 500 % на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другую продукцию.

Новость дополняется.

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