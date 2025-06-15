Британский дипломат усомнился в необходимости присутствия Зеленского на саммите G7

Дипломат из Великобритании Иан Прауд в социальной сети X написал, что целесообразность поездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 вызывает вопросы.

«Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7?» — написал он.

По его словам, это «по-настоящему озадачивает».

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине. Вместо единого итогового документа участники G7 могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, однако общего заключения не будет. По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады.

Ранее журналист обратился к Трампу с просьбой насчет G7.