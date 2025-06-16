На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Израиля и Ирана

Песков ответил на вопрос об эвакуации граждан РФ из Израиля и Ирана
close
Ronen Zvulun/Reuters

На данный момент решений о полной эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля не принималось, но российские власти следят за развитием событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Вы знаете, что часть, часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан, и это позволило им добраться до безопасных мест», — сказал он.

Песков добавил, что представители российских властей ведут диалоги с представителями Ирана и Израиля, в которых обращают внимание на необходимость избегать действий, которые могли бы подвергнуть опасности жизни российских граждан.

До этого посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что эвакуация россиян из Израиля будет возможна при необходимости. Он отметил, что пока у граждан России есть возможность покинуть страну самостоятельно.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее в посольстве РФ сообщили о работе по эвакуации россиян из Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами