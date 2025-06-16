В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Израиля и Ирана

Песков ответил на вопрос об эвакуации граждан РФ из Израиля и Ирана

На данный момент решений о полной эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля не принималось, но российские власти следят за развитием событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Вы знаете, что часть, часть россиян была уже выведена из территории Ирана через Азербайджан, и это позволило им добраться до безопасных мест», — сказал он.

Песков добавил, что представители российских властей ведут диалоги с представителями Ирана и Израиля, в которых обращают внимание на необходимость избегать действий, которые могли бы подвергнуть опасности жизни российских граждан.

До этого посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что эвакуация россиян из Израиля будет возможна при необходимости. Он отметил, что пока у граждан России есть возможность покинуть страну самостоятельно.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее в посольстве РФ сообщили о работе по эвакуации россиян из Ирана.