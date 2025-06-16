Посол допустил эвакуацию россиян из Израиля

Викторов: эвакуация россиян из Израиля будет возможна при необходимости

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что эвакуация россиян из Израиля будет возможна при необходимости.

Дипломат уточнил, что пока у граждан России есть возможность покинуть страну самостоятельно.

«Мы имеем, конечно же, в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность. Мы за этим внимательно следим», — отметил Викторов.

До этого Викторов рекомендовал россиянам покинуть страну до нормализации обстановки.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее Иран назвал условие прекращения атак по Израилю.