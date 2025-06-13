Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Гетманчук главой миссии Украины при НАТО. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Также Зеленский уволил Наталью Галибаренко прежде занимавшую эту должность. Галибаренко была назначена на должность главы миссии Украины при НАТО в августе 2020 года и занимала эту должность почти пять лет.

Как отмечает РБК-Украина, Гетманчук является аналитиком, специализирующемся на внешней политике и евроатлантической интеграции. Она является основательницей и директором аналитического центра New Europe Center в Киеве и внештатным старшим аналитиком Atlantic Council в Вашингтоне.

В начале июня Зеленский провел ряд перестановок в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, глава государства принял отставку командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. По словам лидера Украины, этот военачальник на новой должности «сосредоточится исключительно на боевых вопросах». Он уточнил, что Сухопутными войсками будет заниматься «другой человек».

Ранее бывший командир ВСУ раскрыл, почему Зеленский и Сырский сняли его с должности.