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Президент Ирана высказался о сторонниках создания ядерного оружия

Пезешкиан: сторонникам создания ядерного оружия не место в политике Ирана
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Iranian State Tv/Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сторонникам создания Тегераном ядерного оружия, «не место в политике республики», передает РИА Новости.

По его словам, исламская республика не получит ядерное оружие и не стремится к его созданию. Президент отметил, что верховный лидер Ирана неоднократно указывал на это.

«Любому, кто занимает позицию, не соответствующую этой политике, не место в политике Исламской Республики Иран», — подчеркнул Пезешкиан.

До этого официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи заявил, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Натанз.

Ранее Пезешкиан рассказал Макрону о позиции Ирана по ядерному оружию.

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