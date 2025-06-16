Президент Ирана заявил, что Тегеран не стремится обладать ядерным оружием

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие. Слова иранского лидера приводит его пресс-служба.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран, опираясь на фетву верховного лидера, никогда не намеревался и не стремится к обладанию ядерным оружием и всегда был готов достичь взаимопонимания и соглашения посредством диалога. По его словам, вместо того, чтобы принять аргументы Исламской Республики, мировые державы приняли позицию Израиля, — государства, которое «стремится посеять хаос на Ближнем Востоке».

Президент добавил, что Иран не сядет за стол переговоров, пока страну атакует Израиль, а также не будет принимать решения под каким-либо давлением.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.