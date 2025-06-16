Иран готовится к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия

Парламент Ирана готовит законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи, передает Reuters.

При этом Багаи отметил, что оружию массового поражения не место на Ближнем Востоке. Кроме того, по его словам, Тегеран по-прежнему придерживается обязательств по договору.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова заключить соглашение, официально закрепляющее отсутствие у страны ядерного оружия.

Одновременно представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики в парламенте Ирана Эбрахим Резаи назвал своевременным выход исламской республики из ДНЯО. По его словам, договор должен был обеспечивать безопасность республики, «а не становиться причиной ее отсутствия».

Ранее в Иране назвали бессмысленными переговоры на фоне атак Израиля.