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На Украине назвали объем теневой экономики

В Раде заявили, что объем теневой экономики Украины достигает $97 миллиардов
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Depositphotos

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что объем экономической деятельности, находящейся вне государственного контроля, достигает в стране $96,4 млрд или 4 трлн гривен. Об этом он сказал в интервью «Львовской мануфактуре новостей».

«Сама по себе теневая экономика — она... где-то на уровне около четырех триллионов гривен», — заявил депутат.

По его словам, это значительно превосходит уровень теневой экономики в развитых странах мира. Он отметил, что это примерно в 10 раз больше, чем в развитых европейских странах. Гетманцев добавил, что чаще всего теневой бизнес развивается в сфере торговли.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что страна не выживет из-за дефицита бюджета даже при условии перемирия. Марченко уточнил, что в этом году дефицит бюджета составляет $39,3 млрд, и призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в страну.

Ранее украинский премьер Шмыгаль оценил восстановление страны в €500 млрд.

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