В Раде раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому дипломатическую передышку перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, Киев получит еще пару недель на подготовку позиций.

Парламентарий добавил, что Зеленский использует тактику отрицания успехов Вооруженных сил России, чтобы любой ценой сохранить «позитивный фон» для встречи с американским лидером.

15 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Ираном для Украины. По его словам, в Киеве боятся, что Запад может отвернуться от них, переключившись на более серьезные проблемы.

По словам посла, на данный момент существует реальный риск, что Украина может лишиться своих спонсоров, поскольку на полосы информационных лент вышли события на Ближнем Востоке, а Украина оказалась задвинута на задний план.

Ранее в Британии заявили, что Украину бросил самый могущественный и богатый союзник.