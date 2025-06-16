На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

Депутат Рады Дубинский: конфликт Израиля и Ирана даст Украине передышку
close
Ints Kalnins/Reuters

Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому дипломатическую передышку перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, Киев получит еще пару недель на подготовку позиций.

Парламентарий добавил, что Зеленский использует тактику отрицания успехов Вооруженных сил России, чтобы любой ценой сохранить «позитивный фон» для встречи с американским лидером.

15 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Ираном для Украины. По его словам, в Киеве боятся, что Запад может отвернуться от них, переключившись на более серьезные проблемы.

По словам посла, на данный момент существует реальный риск, что Украина может лишиться своих спонсоров, поскольку на полосы информационных лент вышли события на Ближнем Востоке, а Украина оказалась задвинута на задний план.

Ранее в Британии заявили, что Украину бросил самый могущественный и богатый союзник.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами