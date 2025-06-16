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В МВД Эстонии допустили закрытие погранперехода в Нарве при двух условиях

МВД Эстонии: КПП в Нарве могут закрыть при росте очередей и ухудшении условий
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Depositphotos

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что при увеличении очередей и ухудшении условий МВД придется закрыть пункт пропуска в Нарве, сообщает Err.

Согласно публикации, министр сделал разъяснения после запроса оппозиционного депутата рийгикогу (парламента) и нарвского горсобрания Алексея Евграфова по поводу ситуации на погранпереходе. Парламентарий предлагал сделать работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) круглосуточной, организовать очереди и зону ожидания на пустующих площадях автомобильного терминала, а также открыть пункт пропуска «Нарва-2».

Таро в ответ напомнил, что эстонский МИД посоветовал гражданам полностью отказаться от поездок в Россию. Министр объяснил ситуацию на КПП действиями РФ в отношении Украины и принятыми ЕС антироссийскими санкциями, которые Эстония должна соблюдать в полной мере. По его словам, возобновление работы «Нарвы-2» уменьшит ресурсы таможенной службы и увеличит время прохождения границы. Кроме того, число желающих ее пересечь может увеличиться. Министр отметил, что власти Нарвы могут создать условия, которые сделают ожидание на границе комфортнее, но в компетенцию МВД это не входит.

В прошлом декабре Россия обвинила Эстонию в появлении многочасовых очередей на границе со стороны республики. Тогда на пограничном переходе «Шумилкино» в Псковской области образовался транспортный коллапс, машины выстроились в многочасовые очереди.

Ранее в Ленобласти арестовали гражданку Эстонии при попытке перейти границу.

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