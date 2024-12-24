Россия обвинила Эстонию в появлении многочасовых очередей на границе двух стран

Россия обвинила Эстонию в появлении многочасовых очередей на границе со стороны республики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По данным СМИ, на пограничном переходе «Шумилкино» в Псковской области образовался транспортный коллапс, машины выстроились в многочасовые очереди.

В МИД РФ напомнили, что на территории Псковской области работают три контрольно-пропускных пункта (КПП): «Куничина Гора», «Шумилкино», «Крупп». Традиционно перед новогодними каникулами там отмечается усиление трафика по пересечению границы. Ситуация осложнилась тем, что альтернативный КПП «Нарва-1» с 1 мая по инициативе Таллина перешел на сокращенный график (с 7:00 до 23:00).

По заявлению ведомства, информация о том, что Россия закрывает границу, не соответствует действительности. Там же назвали ложными сведения о том, что российские пограничники якобы подвергают более тщательному досмотру и проверке документов россиян с паспортами Европейского союза.

В МИД РФ добавили, что КПП с российской стороны продолжают работать, закрытие границы РФ не планируется, страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке.

Агентство РБК сообщало, что пересечение государственной границы между эстонской Нарвой и российским Ивангородом сейчас занимает более суток. Контрольно-пропускной пункт в Нарве является самым популярным среди жителей соседних с РФ европейских государств. Так, вместе с гражданами России в очередях стоят жители Латвии, Эстонии и Финляндии. Ежедневно его пересекают от 800 до 1000 человек.

Ранее сообщалось, что Эстония получит миллионы евро от Евросоюза на укрепление границы с Россией.