Гражданку Эстонии, подозреваемую в краже, задержали при переходе российской границы

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали иностранку, подозреваемую в краже. Об этом сообщили в Ленинградском областном суде.

В середине сентября 30-летнюю гражданку Эстонии и мать двоих детей отправили под стражу по подозрению в краже 22 тыс. рублей с банковской карты, потерянной жительницей Ивангорода. Незадолго до этого подозреваемая была объявлена в розыск и попыталась пересечь границу с Эстонией через МАПП Ивангород.

Тем не менее задержанная заявила, что скрываться в Эстонии не собиралась, и всего лишь выгуливала около пункта перехода свою собаку, однако суд не поверил в правдоподобность ее истории. При этом женщина призналась, что испытывает финансовые трудности и проживает только на пособия по содержанию детей. Теперь она пробудет под арестом до 12 ноября.

Ранее вьетнамцев остановили на российской границе и оштрафовали из-за любви к русской кухне.