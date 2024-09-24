Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гражданку Эстонии, подозреваемую в краже, задержали при переходе российской границы

В Ленобласти арестовали гражданку Эстонии при попытке перейти границу

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали иностранку, подозреваемую в краже. Об этом сообщили в Ленинградском областном суде.

В середине сентября 30-летнюю гражданку Эстонии и мать двоих детей отправили под стражу по подозрению в краже 22 тыс. рублей с банковской карты, потерянной жительницей Ивангорода. Незадолго до этого подозреваемая была объявлена в розыск и попыталась пересечь границу с Эстонией через МАПП Ивангород.

Тем не менее задержанная заявила, что скрываться в Эстонии не собиралась, и всего лишь выгуливала около пункта перехода свою собаку, однако суд не поверил в правдоподобность ее истории. При этом женщина призналась, что испытывает финансовые трудности и проживает только на пособия по содержанию детей. Теперь она пробудет под арестом до 12 ноября.

Ранее вьетнамцев остановили на российской границе и оштрафовали из-за любви к русской кухне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами