Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по атомной энергетике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит удары по украинской атомной энергетике. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке», — написал глава государства.

По его словам, у разведок партнеров Украины есть информация о якобы готовящихся ударах. Зеленский лидер уточнил, что речь идет об «угрозе» для объектов атомной генерации в стране.

Он добавил, что украинская сторона передала все имеющиеся данные специалистам Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу и шефу Пентагона Питу Хегсету.

До этого сообщалось, что начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предлагал администрации президента страны план по подрыву всех украинских атомных электростанций.

Ранее Зеленский заявил, что удары ВС РФ «стали громче», чем попытки США и других стран «принудить» Россию к миру.