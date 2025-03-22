Арестович рассказал, кто предлагал Зеленскому план по подрыву всех украинских АЭС

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предлагал администрации президента план по подрыву всех украинских атомных электростанций. Об этом заявил бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович, передает издание «Страна».

«Они (США. — «Газета.Ru») нас воспринимают обезьяной с гранатой. И просто опасные игрушки хотят взять под свой контроль. Они же знают про наши планы взорвать все атомные станции, если Украина будет проигрывать. Буданов носился с этим годика полтора назад. Типа, все взорвем, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось» — сказал он.

Идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима, считают украинские энергетические эксперты. Об этом пишет The New York Times. Владимир Зеленский 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным The Washington Post, предложение администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль АЭС на Украине застало Киев врасплох. Бывший заместитель министра энергетики Украины Алексей Рябчин заявил, что инфраструктура атомной энергетики не обсуждалась во время предыдущих переговоров о сделке по доступу США к полезным ископаемым.

Ранее стало известно, для чего США нужна Запорожская атомная электростанция.