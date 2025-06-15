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Журналист обратился к Трампу с просьбой насчет G7

Кипрский журналист Христофору обратился к Трампу с просьбой о выходе США из G7
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Shutterstock

Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X предложил президенту США Дональду Трампа вывести страну G7.

«США должны дать им то, что они хотят, и покинуть G7», — написал он.

Так он прокомментировал публикацию издания Politico о намерениях стран G7 оказать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот присоединился к новым антироссийским мерам.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине. Вместо единого итогового документа участники G7 могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, однако общего заключения не будет. По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады.

Ранее на Западе констатировали конец G7.

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