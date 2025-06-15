На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция перекрыла путь к шествию против пропаганды ЛГБТ в Кишиневе

Полиция перекрыла путь к маршу блока «Победы» против пропаганды ЛГБТ в Кишиневе

Полиция Молдавии перекрыла путь к шествию оппозиционного блока «Победа» против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Кишиневе. Об этом сообщает Sputnik Молдова в своем Telegram-канале.

Активисты стали выкрикивать в сторону правоохранителей: «Позор!»

До этого в центре Кишинева сотрудники полиции применили физическую силу в отношении священника во время шествия, организованного против ЛГБТ. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, что мужчину окружили несколько сотрудников полиции. После этого правоохранители бросили священника на землю. По словам свидетелей, мужчина выражал несогласие с проводимым шествием представителей ЛГБТ-сообщества.

В Кишиневе в воскресенье, 15 июня, одновременно проходит шествие сторонников ЛГБТ, а параллельно с ним марш семьи в защиту традиционных отношений.

Ранее оппозиция Молдавии высказалась о проведении ЛГБТ-парадов в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами