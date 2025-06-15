Полиция перекрыла путь к шествию против пропаганды ЛГБТ в Кишиневе

Полиция перекрыла путь к маршу блока «Победы» против пропаганды ЛГБТ в Кишиневе

Полиция Молдавии перекрыла путь к шествию оппозиционного блока «Победа» против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Кишиневе. Об этом сообщает Sputnik Молдова в своем Telegram-канале.

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До этого в центре Кишинева сотрудники полиции применили физическую силу в отношении священника во время шествия, организованного против ЛГБТ. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, что мужчину окружили несколько сотрудников полиции. После этого правоохранители бросили священника на землю. По словам свидетелей, мужчина выражал несогласие с проводимым шествием представителей ЛГБТ-сообщества.

В Кишиневе в воскресенье, 15 июня, одновременно проходит шествие сторонников ЛГБТ, а параллельно с ним марш семьи в защиту традиционных отношений.

Ранее оппозиция Молдавии высказалась о проведении ЛГБТ-парадов в стране.