СК возбудил дело после удара дрона ВСУ по дому в Курской области

СК возбудил дело по факту ранения жителя Курской области после атаки дрона ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинского беспилотника на территорию частного дома в деревне Кекино в Курской области, где пострадал местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 19 мая 2025 года. В ходе допроса пострадавший мужчина рассказал, что, находясь во дворе своего дома, он ремонтировал автомобиль, в этот момент беспилотник ударил по другому транспортному средству.

От взрыва курянин получил ранения спины и уха. Один автомобиль был полностью уничтожен, вторая машина, а также трактор, получили сильные повреждения.

Отмечается, что действия военнослужащих Вооруженных сил Украины квалифицированы по статье 205 УК РФ, предусматривающей ответственность за террористический акт.

Утром 9 июня Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили 49 беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили в Курской и Нижегородской областях — 13. В Чувашии уничтожили два дрона.

Ранее на видео попал момент взрыва в Чувашии при атаке беспилотников.