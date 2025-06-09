На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело после удара дрона ВСУ по дому в Курской области

СК возбудил дело по факту ранения жителя Курской области после атаки дрона ВСУ
close
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинского беспилотника на территорию частного дома в деревне Кекино в Курской области, где пострадал местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 19 мая 2025 года. В ходе допроса пострадавший мужчина рассказал, что, находясь во дворе своего дома, он ремонтировал автомобиль, в этот момент беспилотник ударил по другому транспортному средству.

От взрыва курянин получил ранения спины и уха. Один автомобиль был полностью уничтожен, вторая машина, а также трактор, получили сильные повреждения.

Отмечается, что действия военнослужащих Вооруженных сил Украины квалифицированы по статье 205 УК РФ, предусматривающей ответственность за террористический акт.

Утром 9 июня Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили 49 беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили в Курской и Нижегородской областях — 13. В Чувашии уничтожили два дрона.

Ранее на видео попал момент взрыва в Чувашии при атаке беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами