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В Германии заявили, что бизнесмен из США оплатил долги оператора «Северного потока — 2»

Die Zeit: Линч оплатил долги оператора «Северного потока — 2» перед кредиторами
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Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Американский бизнесмен Стивен Линч оплатил долг оператора газопровода «Северный поток — 2» перед кредиторами. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.

По ее данным, бизнесмен намерен приобрести газопровод, чтобы формально вывести его из-под российского контроля. Если сделка состоится, то Европа сможет получать поставки газа из России, поскольку «Северный поток — 2» формально принадлежит американским инвесторам, отметили журналисты.

Издание отметило, что в настоящее время Линч проводит переговоры с Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC), в ходе которых пытается получить одобрение сделки. Авторы материала утверждают, что бизнесмен заявляет о намерении «деруссифицировать» газопровод.

Линч заявил о планах купить взорванный «Северный поток — 2» в 2024 году. По информации газеты The New York Times (NYT), бизнесмен в феврале текущего года снова подал заявку в Минфин США на получение лицензии для участия в торгах за газопровод, если таковые будут объявлены.

Ранее канцлер Германии назвал «Северный поток — 2» ошибкой.

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