Американский инвестор Линч: Запад изменит свое решение об отказе от газа из РФ

Запад изменит свое решение об отказе от российского газа. Таким мнением в интервью The New York Times (NYT) поделился американский инвестор Стивен Линч, который в 2024 году заявил о планах купить взорванный газопровод «Северный поток-2».

«Когда они решат, что им нужен газ из России — а они решат, — мы будем готовы», — сказал он.

Линч сообщил, что рассказал о своих планах на встрече 6 мая в Берлине немецким чиновникам из Минэнерго. Они негативно отнеслись к его идее и спросили, как он хочет убедить их разрешить поставки газа из России через «Северный поток — 2». Инвестор ответил, что это не является его задачей, но Германия сама осознает, что это выгодно из-за дешевизны топлива.

Источник NYT сообщил, что Линч в феврале текущего года снова подал заявку в Минфин США на получение лицензии для участия в торгах за «Северный поток — 2», если таковые будут объявлены. При администрации Джо Байдена его попытка стала неудачной.

До этого газета Politico сообщила, что Бельгия и Франция отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Европейский союз.

Ранее в Германии призвали возобновить поставки российского газа через «Северные потоки».