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Канцлер Германии назвал «Северный поток — 2» ошибкой

Канцлер Германии Мерц назвал строительство «Северного потока — 2» ошибкой
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Jens Büttner/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение прежних властей ФРГ реализовать проект газопровода «Северный поток — 2». Его слова приводит ТАСС.

«Это была ошибка», — заявил он на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Мерц также заявлял, что его правительство сделает все, чтобы газопровод «Северный поток - 2» не вводился в эксплуатацию.

Американский инвестор Стивен Линч, который в 2024 году заявил о планах купить взорванный газопровод «Северный поток — 2», заявил, что Запад изменит свое решение об отказе от российского газа. Линч сообщил, что рассказал о своих планах на встрече 6 мая в Берлине немецким чиновникам из Минэнерго. Они негативно отнеслись к его идее и спросили, как он хочет убедить их разрешить поставки газа из России через «Северный поток — 2». Инвестор ответил, что это не является его задачей, но Германия сама осознает, что это выгодно из-за дешевизны топлива.

Ранее в Германии призвали возобновить поставки российского газа через «Северные потоки».

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