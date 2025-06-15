Стали известны подробности о решении Китая по экспорту редкоземельных магнитов в США

Китай не брал на себя обязательство предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, необходимых военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

«Китай не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов», — утверждает агентство.

По данным Reuters, на переговорах в Лондоне китайская сторона пообещала ускорить одобрение заявок от невоенных производителей из США.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Китай в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом».

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай согласился возобновить выдачу экспортных лицензий на редкоземельные металлы для автопроизводителей и промышленных предприятий из США, однако ограничил срок действия этих разрешений шестью месяцами.

Ранее сообщалось, что американский автопром боится дефицита редкоземельных металлов из Китая.