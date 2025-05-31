На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Американский автопром боится дефицита редкоземельных металлов из Китая

Reuters: автопром США опасается нехватки китайских редкоземельных магнитов
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Автомобильная промышленность Соединенных Штатов опасается нехватки китайских редкоземельных магнитов на фоне тарифных противостояний между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо автопроизводителей, направленное в Белый дом.

Переживания насчет того, что доступность редкоземельных магнитов будет снижаться, выражают также автопроизводители из других стран мира. Например, в не опубликованном письме от 9 мая к должностным лицам администрации Трампа обратился глава торговой группы, представляющей General Motors, «Тойота» (Toyota), «Фольксваген» (Volkswagen) и «Хёндэ» (Hyundai).

В письме выражаются серьезные опасения из-за политики Белого дома в отношении Китая. Дело в том, что Китай обладает крупнейшими в мире запасами тех редкоземельных металлов, которые необходимы в автомобильной промышленности.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп увеличил пошлины на импорт стали в США до 50%. Об этом он заявил в Пенсильвании на заводе компании US Steel.

Ранее Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами