Американский автопром боится дефицита редкоземельных металлов из Китая

Автомобильная промышленность Соединенных Штатов опасается нехватки китайских редкоземельных магнитов на фоне тарифных противостояний между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо автопроизводителей, направленное в Белый дом.

Переживания насчет того, что доступность редкоземельных магнитов будет снижаться, выражают также автопроизводители из других стран мира. Например, в не опубликованном письме от 9 мая к должностным лицам администрации Трампа обратился глава торговой группы, представляющей General Motors, «Тойота» (Toyota), «Фольксваген» (Volkswagen) и «Хёндэ» (Hyundai).

В письме выражаются серьезные опасения из-за политики Белого дома в отношении Китая. Дело в том, что Китай обладает крупнейшими в мире запасами тех редкоземельных металлов, которые необходимы в автомобильной промышленности.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп увеличил пошлины на импорт стали в США до 50%. Об этом он заявил в Пенсильвании на заводе компании US Steel.

Ранее Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности.