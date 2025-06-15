Лавров и Фидан обсудили прекращение боевых действий между Израилем и Ираном

Лавров и Фидан высказались за прекращение огня между Израилем и Ираном

Министр иностранных дел России в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом высказались за немедленное прекращение огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в ходе разговора министры обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в посольстве РФ рассказали, есть ли пострадавшие среди россиян после ударов по Ирану.