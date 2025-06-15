Путин рассказал, как проигнорировал одну рекомендацию врачей

Врачи предлагали президенту России Владимиру Путину носить очки, однако он отказался. О походе к окулисту глава государства рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Путина, у него всю жизнь была «единица». Однако пять-шесть лет назад зрение начало портиться, из-за чего он обратился к врачу, чтобы провериться.

«Мне говорят: «0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие». И дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — рассказал Путин во время общения с одним из лауреатов государственной премии, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко в Кремле.

Столяренко не согласился с президентом, отметив, что это «не совсем так». В ответ Путин заявил, что без очков продолжает «свободно читать без всяких проблем».

До этого Владимир Путин сообщил, что ежегодно проходит полное медицинское обследование. Глава государства отметил, что каждый год выделяет в своем расписании два дня и делает «чек-ап».

Путин также рассказывал, что последние три года почти каждый день ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция. Там у него есть две спальни, библиотека и домашняя церковь.

Ранее Путин пообещал когда-нибудь жениться, «как порядочный человек».