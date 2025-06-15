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Защита Саркози обратится в ЕСПЧ для возвращения ему высшей госнаграды

AFP: адвокаты Саркози хотят вернуть ему орден Почетного легиона через ЕСПЧ
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Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози собирается оспорить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение французского суда о лишении ордена Почетного легиона — высшей государственной награды республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Осуждение Франции [Со стороны ЕСПЧ. — «Газета.Ru»] повлечет за собой пересмотр уголовного приговора, <...>, а также решения об исключении из ордена Почетного легиона, поскольку одно является следствием другого», — сказал адвокат политика Патрис Спинози агентству.

Накануне стало известно, что Саркози лишили ордена Почетного легиона, поскольку, согласно уставу глава государства, приговоренный к лишению свободы на срок более одного года, должен быть лишен этой награды.

Суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, из которых один год — реальный срок, однако отбывать его разрешили не в тюрьме, а дома с электронным браслетом. Экс-президент был признан виновным в рамках дела о прослушке и получил наказание «за коррупцию и торговлю влиянием».

Бывший президент Франции в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что не планирует возвращаться в политику. Экс-глава государства добавил, что, по его мнению, самым мудрым и полезным для него будет проговаривание того, что необходимо Франции, но без любых личных амбиций.

Саркози занимал пост президента с 2007 по 2012 год.

Ранее жена Саркози вышла в Каннах в бархатном платье с разрезом.

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